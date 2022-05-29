Biostar выпускает обновление микропрограммы AMD AGESA 1.2.0.7 для BIOS

Компания Biostar объявила о выпуске обновления микропрограммы AMD AGESA 1.2.0.7 для BIOS своих материнских плат.

Последнее обновление прошивки Biostar нацелено на материнские платы на базе AM4 серий 500, 400 и 300 с последним обновлением прошивки AMD AGESA 1.2.0.7 BIOS. Новый патч BIOS всесторонне решает все основные и второстепенные проблемы линейки AMD AM4, включая проблему зависания с fTPM на платформе AMD Ryzen. Кроме того, обновление BIOS также обеспечивает полную совместимость с новейшими процессорами Ryzen, включая процессор Ryzen 7 5800X3D. Материнские платы Biostar серий B550/A520/B450/A320 в настоящее время получают полное обновление BIOS AGESA 1.2.0.7, и компания планирует в ближайшее время расширить поддержку BIOS для своих материнских плат чипсетов X570/X470/X370/B350.