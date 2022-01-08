Biostar выпускает видеокарту Radeon RX 6500 XT

Компания Biostar выпускает видеокарту Radeon RX 6500 XT для комфортной игры с разрешением 1080p в современных играх. Видеокарта основана на игровой архитектуре AMD RDNA2, разработанной для обеспечения невероятной производительности в играх с высокой эффективностью. Новинка имеет 4 ГБ видеопамяти GDDR6, высокоскоростную кэш-память AMD Infinity с малой задержкой и поддержку технологии AMD Smart Access Memory, AMD FidelityFX Super Resolution, Variable Rate Shading (VRS) и других дополнительных функций, которые улучшают игровые возможности с высокой частотой обновления.

Двухслотовый дизайн с двумя вентиляторами, системой охлаждения из радиатора с тепловыми трубками гарантируют оптимальную температуру даже в нагрузке. Доступность и цена видеокарты не раскрыты.