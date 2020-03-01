Biostar возрождает старую платформу на базе чипсета H61

Компания Biostar приняла решение выпустить материнские платы на базе чипсета от Intel H61. Представители компании говорят, что платформа до сих пор пользуется спросом у офисных сотрудников.

Biostar H61MHV2 это обновленная версия материнской платы IH61MF-Q5. Новая плата построена на форм-факторе micro-ATX. Обеспечивает поддержку процессоров семейства Intel второго и третьего поколения. Плата оборудована двумя слотами DIMM DDR3, PCIe слотом X16 3.0. Плата оснащена 4 портами USB 2.0, 1 портом HDMI, 1 портом VGA, 1 портом GbE LAN и аудио разъемом.

Материнская плата Biostar H61MHV2 еще не доступна на рынке.