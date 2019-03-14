Бирка Spire Health Tag для отслеживания здоровья

Используйте свою одежду для отслеживания своего здоровья с помощью бирки Spire Health Tag Body & Mind Health.

Этот устройство прикрепляется непосредственно к вашей одежде, чтобы отслеживать все ваши показатели: вашу активность, уровень стресса а также ваш сон. Тем не менее, это еще один шаг, который также поможет вашему здоровью.

Сопрягаясь с приложением, вы можете получить полный обзор вашего тела. Метки здоровья поставляются как отдельно, так и в комплектом. Бирки Spire Health Tag Body являются водонепроницаемыми, поэтому их можно стирать в стиральной машине и сушить в сушилке не снимая с одежды.