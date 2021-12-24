Быстрое зарядное устройство UGREEN 100W GaN Fast Charger

UGREEN - китайский технологический бренд, специализирующийся на производстве электронных устройств и цифровых аксессуаров, включая зарядные устройства, автомобильные аксессуары и наушники. Основанная в 2012 году, UGREEN с тех пор превратилась в глобальный бренд, которым пользуются более 40 миллионов пользователей по всему миру.

Одно из последних дополнений в их линейке - быстрое зарядное устройство UGREEN 100 Вт на основе GaN. Компания UGREEN разработала устройство для быстрой зарядки GaN мощностью 100 Вт, которое может позаботиться обо всех ваших потребностях в зарядке за один раз.

Зарядное устройство совместимо практически со всеми основными брендами, такими как Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi и т.д. Благодаря передовой технологии зарядки GaN зарядное устройство UGREEN обеспечивает оптимальную зарядку практически для всех ваших устройств.

Зарядное устройство имеет четыре порта, а именно: 3 порта USB-C и 1 порт USB A. Это означает, что вы можете заряжать четыре устройства одновременно. Navitas GaNFast Power IC: эта технология увеличивает скорость зарядки до 3 раз по сравнению с обычними зарядными устройствами. По сути, это повышает скорость, эффективность, надежность и рентабельность. Кроме того, благодаря своей интегрированной конструкции размер и вес уменьшены вдвое, что делает зарядное устройство портативным.

Комментарии и отзывы UGREEN 100W GaN Fast Charger
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