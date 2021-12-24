Быстрое зарядное устройство UGREEN 100W GaN Fast Charger

Одно из последних дополнений в их линейке - быстрое зарядное устройство UGREEN 100 Вт на основе GaN. Компания UGREEN разработала устройство для быстрой зарядки GaN мощностью 100 Вт, которое может позаботиться обо всех ваших потребностях в зарядке за один раз.
Зарядное устройство совместимо практически со всеми основными брендами, такими как Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi и т.д. Благодаря передовой технологии зарядки GaN зарядное устройство UGREEN обеспечивает оптимальную зарядку практически для всех ваших устройств.
Зарядное устройство имеет четыре порта, а именно: 3 порта USB-C и 1 порт USB A. Это означает, что вы можете заряжать четыре устройства одновременно. Navitas GaNFast Power IC: эта технология увеличивает скорость зарядки до 3 раз по сравнению с обычними зарядными устройствами. По сути, это повышает скорость, эффективность, надежность и рентабельность. Кроме того, благодаря своей интегрированной конструкции размер и вес уменьшены вдвое, что делает зарядное устройство портативным.