Биткойн дешевеет принося радость геймерам, поскольку цены на видеокарты резко падают

Биткойн, как и большинство криптовалют, переживает цикл девальвации. Они могут восстановиться в будущем, но на данный момент это означает, что крипто-майнеры прекратят покупку видеокарт и возможно, даже продадут то, что у них есть, чтобы сохранить капитал для покупки графических процессоров следующего поколения. Это означает наводнение рынка бывшими в употреблении графическими картами, что окажет огромное давление на производителей графических карт, заставляя их снижать цены. Это также средство для NVIDIA и AMD, чтобы очистить свой инвентарь текущего поколения, чтобы освободить место для следующего поколения. Совокупность всех этих факторов воодушевляет ПК геймеров, которые наконец-то могут приобрести графическую карту NVIDIA Ampere или AMD RDNA2 по адекватным ценам.

Биткойн рухнул почти на 60%, с его цены в ноябре 2021 года в 65 000 долларов США до 27 150 на сегодняшний момент. Это напрямую повлияет на экономику майнинга криптовалют с использованием энергоемких видеокарт высокого класса. Те, у кого есть фермы для майнинга, постараются прекратить майнинг и возможно, избавиться от некоторых своих видеокарт, пока их рыночная стоимость все еще находится на приемлемом уровне. Конкуренция между бывшими в употреблении видеокартами и совершенно новыми с рынка приведет к снижению цен на обе карты. NVIDIA недавно объявила о маркетинговой кампании «Restocked and Reloaded», в рамках которой компания обращается к геймерам, сообщая им, что их карты серии RTX 30 снова в наличии по цене MSRP. AMD, с другой стороны, обновила свой стек продуктов серии RX 6000 тремя новыми SKU, сигнализируя геймерам, что у нее есть новое оборудование.