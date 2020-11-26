BittWare представила карту IA-840F с поддержкой oneAPI

Компания BittWare представила карту IA-840F с поддержкой программной среды oneAPI. Также устройство поддерживает инструментарий разработчика HDL: API, драйверы PCIe, примеры приложений и диагностическую самопроверку. Карта обеспечивает увеличение на 40% производительности на ватт для рабочих нагрузок в центрах обработки данных.

BittWare IA-840F обеспечивает максимальные возможности для ввода-вывода с помощью мозаичной архитектуры чипа Agilex с двумя модулями QSFP-DD (4 × 100 Гбит/с), PCIe Gen4 x16 и тремя портами расширения MCIO для различных приложений.

Поставки карты BittWare IA-840F начнутся во втором кварте 2021 года.