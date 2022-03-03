BizLink анонсирует первый в мире сертифицированный VESA кабель DP80 Enhanced mDP

Благодаря новейшей технологии DP кабель DP80 Enhanced mDP поддерживает новые скорости передачи данных UHBR10, UHBR13.5 и UHBR20. Кабель имеет максимальную пропускную способность до 80 Гбит/с и предназначен для подключения самых передовых приложений и систем визуального отображения. Он поддерживает более широкую полосу пропускания потокового видео для более высокого разрешения и качества видео и обратно совместим с существующими устройствами DisplayPort. Новый стандарт DP80 создает захватывающее преимущество для превосходного соединения по сравнению с устаревшими кабелями. BizLink также предлагает передовые разъемы mDP DP80 Enhanced, полноразмерные кабели и разъемы DP Enhanced и другие новейшие приложения для подключения DP.