BizLink анонсирует первый в мире сертифицированный VESA кабель DP80 Enhanced mDP

BizLink, мировой лидер в области устройств для межсоединений, объявляет о выпуске на рынок своего кабеля DP80 Enhanced mDP, который является первым в мире кабелем DP80, сертифицированным VESA. Новый кабель DP80 Enhanced mDP отличается высокой пропускной способностью благодаря новым скоростям передачи данных UHBR10 (10 Гбит/с), UHBR13.5 (13,5 Гбит/с) и UHBR20 (20 Гбит/с). BizLink сотрудничает с VESA (Ассоциация стандартов видеоэлектроники) над разработкой нового поколения усовершенствованных полноразмерных кабелей и разъемов DP/mDP с 2019 года, чтобы преодолеть ограничение пропускной способности устаревших кабелей и разъемов DP/mDP.

Благодаря новейшей технологии DP кабель DP80 Enhanced mDP поддерживает новые скорости передачи данных UHBR10, UHBR13.5 и UHBR20. Кабель имеет максимальную пропускную способность до 80 Гбит/с и предназначен для подключения самых передовых приложений и систем визуального отображения. Он поддерживает более широкую полосу пропускания потокового видео для более высокого разрешения и качества видео и обратно совместим с существующими устройствами DisplayPort. Новый стандарт DP80 создает захватывающее преимущество для превосходного соединения по сравнению с устаревшими кабелями. BizLink также предлагает передовые разъемы mDP DP80 Enhanced, полноразмерные кабели и разъемы DP Enhanced и другие новейшие приложения для подключения DP.