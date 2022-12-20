Бизнес-смартфон Lenovo ThinkPhone показали на рендерах

Авторитетный информатор Эван Бласс поделился первыми качественными рендерами смартфона Lenovo ThinkPhone, который, как предполагается, будет предназначен для бизнес-пользователей. Отметим рисунок на задней панели (скорее всего, она выполнена из углепластика) и плоскую боковую рамку.

Что до технических характеристик, устройству прочат топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, конфигурации на 8/128 и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти, 6,6-дюймовый POLED-дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и подэкранным дактилоскопом, фронтальную камеру на 32 Мп с автофокусом, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп и 2 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 68-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, защиту от пыли и воды (степень IP68), стереодинамики, два микрофона и модуль NFC.