Бизнес-смартфон Motorola ThinkPhone появился в продаже

Компания Lenovo дала старт продажам бизнес-смартфона ThinkPhone by Motorola, который был представлен в начале года. Новинка оценена в 700 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что смартфон оснащается инструментам для простой связи между ПК и смартфоном, дополнительной клавишей сбоку для функции Walkie Talkie в Teams, защитой в соответствии со стандартом MIL-STD-810H (задняя панель из арамидного волокна), защитой от воды и пыли (степень IP68), процессором безопасности Moto KeySafe, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 или 12 ГБ ОЗУ и от 128 до 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 68 Вт и 15 Вт, основной камерой с модулями разрешением 50 мп и 13 Мп (сверхширик), поддержкой Wi-Fi 6E, стереодинамиками и 6,6-дюймовым pOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц.