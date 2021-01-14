Black Shark 4 набрал 788 505 баллов на AnTuTu

Генеральный директор компании Xiaomi обнародовал результаты тестов AnTuTu грядущего смартфона Black Shark 4 , работающего на Qualcomm Snapdragon 888.

В сообщении в социальной сети было опубликовано изображение результата, который достиг 788 505 баллов. Это самые высокие результаты тестов AnTuTu, которые когда-либо наблюдались на платформе. Похоже что, Black Shark приложила дополнительные усилия для оптимизации устройства, чтобы выжать максимум производительности из нового процессора Snapdragon 888. Но генеральный директор также добавил, что он не удовлетворен текущими результатами, несмотря на впечатляющие результаты, достигнутые Black Shark 4. Он будет доволен, когда флагман премиум-класса преодолеет отметку в 800000 в тесте AnTuTu.

На данный момент компания готовится к запуску телефона с тизерными трейлерами и рекламными кампаниями.
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