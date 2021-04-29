Black Shark 4 оказался довольно крепким смартфоном

В новом видео на YouTube-канале JerryRigEverything мы можем наблюдать внутренности устройства Black Shark 4, когда ведущий методично ломает свежий геймерский флагман. Поскольку у смартфона пластиковая задняя панель, игровой смартфон легче открыть, используя тепло. Сразу под тыльной панелью можно заметить продвинутую систему охлаждения, которая не позволит устройству перегреваться в процессе активной работы, плюс пользователь может не переживать о том, что ему не хватит заряда батареи, так как ёмкости в 4500 мАч предостаточно. С другой стороны, нужно понимать, что производитель вложился в прочность — каркас смартфона достаточно прочный, чтобы вы не переживали о падениях и могли крепко держать смартфон в руках, пока играете в игры.