Black Shark 4S выйдет 13 октября

К линейке Black Shark 4, состоящей из моделей vanilla и Pro, 13 октября присоединится третий участник - Black Shark 4S. Он будет представлен на мероприятии в Китае, которое начнется в 15:00 по местному времени. Black Shark еще не детализировала спецификацию 4S, но плакат, которым она поделился на Weibo, показывает, что смартфон будет иметь горизонтальную тройную камеру на задней панели. А на другом изображении видно лицевую сторону телефона.

До презентации Black Shark 4 осталось всего пять дней,мы можем ожидать, что Black Shark расскажет больше о 4S, чтобы создать вокруг смартфона ажиотаж.