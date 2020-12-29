Black Shark представила аксессуары для мобильных устройств. Среди представленных: зарядные устройства, кабель для зарядки iPhone и Android, а также сплит-триггеры. Новые аксессуары поступят в продажу 1 января.

Новое зарядное устройство компании имеет два порта USB-C и USB-A. Максимальная мощность 30 Вт. Рыночная стоимость составляет 12 долларов.

Сплит-триггеры служат как дополнительные кнопки для телефонов. Каждый триггер имеет две кнопки. Цена аксессуара 6 долларов.

Кабель передачи данных USB-C по цене 9 долларов. Он в оплетке и имеет угловой разъем USB-C с одного конца и разъем USB-A с другого. Также компания Black Shark представила два кабеля для iPhone Black Shark Lightning. Один из них стандартный (9 долларов), а другой поддерживает быструю зарядку (10,5 долларов).