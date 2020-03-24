Black Shark выпустила радиатор для смартфона с подсветкой RGB

2020-03-24, Автор - Anna; Продукт - Black Shark FunCooler Pro; [98]
Подразделение мобильных игр Xiaomi Black Shark выпустили охлаждающий аксессуар для смартфонов FunCooler Pro.

Внутри кулера находится 7-лопастный вентилятор, который вращается со скоростью 6200 об/мин. в паре с полупроводниковым холодильным чипом, который использует термоэлектрические эффекты, чтобы помочь охладить телефон.

Устройство способно снизить температуру телефона на 19 ° C, а также отводить тепло от краев на 10 ° C. FunCooler Pro также работает относительно тихо, достигая максимума 34 дБ при вращении на полной скорости.

Работа гарантируется внутренней батареей, которую можно заряжать через порт USB Type-C, расположенный на боковой панели устройства. BlackShark Fun Cooler Pro также предлагает RGB-освещение, типичное для игрового мира, которое можно настроить с помощью сопутствующего приложения, доступного как для Android, так и для iOS. Ориентировочная стоимость 23 евро.

Комментарии и отзывы Black Shark FunCooler Pro
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