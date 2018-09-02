BlackBerry KEY2 LE и его характеристики

Программной основой KEY2 LE, как и у всех последних смартфонов под брендом BlackBerry, является операционная система Android 8.1 Oreo с фирменными сервисами BlackBerry, например, системой безопасности DTEK. В новинке добавлена функция дублирования приложений, которая поддерживает только WhatsApp, WeChat, Facebook Messenger и Instagram.Экраны у клавиатурных BlackBerry не меняются со времён KEYone: 4,5" панель с соотношением сторон 3:2 (13,5:9 в привычных мерках), разрешением 1620х1080 точек и плотностью пикселей 443 ppi. А остальная начинка меняется регулярно, и в KEY2 LE она чуть проще, чем в обычном KEY2: чипсет Snapdragon 636, 4 ГБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 3000 мАч, двойная основная камера 13+5 Мп (второй модуль для боке) и 8-Мп фронталка. NFC естьУ смартфонов BlackBerry нечасто бывали яркие расцветки, но в модели KEY2 LE компания решила поэкспериментировать, представив помимо классического чёрного также золотистое и красное исполнения корпуса (официально цвета называются Slate, Champagne и Atomic). Корпус выполнен из пластика с мягкой текстурой, делающей хват прочнее.BlackBerry KEY2 LE. Это упрощённая версия (Lite Edition), вышедшего ранее KEY2, принявшая его главную отличительную черту – QWERTY-клавиатуру с клавишей Speed Key, созданной специально для шорткатов приложений. Как и прежде, в пробеле находится сканер отпечатков пальцев. О стоимости смартфона пока неизвестно.