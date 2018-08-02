BlackBerry показала новый смартфон

Длительное время в сети обсуждали выход нового смартфона от компании BlackBerry, как вдруг появилась весьма интересная информация о гаджете под названием BlackBerry Evolve. Это достаточно крутой продукт с диагональю 5,99 дюймов и разрежением 2160 на 1080 точек. Дисплей не выделяется на фоне потенциальных конкурентов по рынку, но это лучшее решение на рынке, если не считать парочку 2К-дисплеев. В плане производительности тоже ничего удивительного нет — сюда поставили процессор Snapdragon 450 от компании Qualcomm, а это продукт среднего класса, даже с уклоном на начальный уровень. Вероятно, производительности этой модели будет недостаточно для запуска топовых шутеров, но данный смартфон и не покупают ради игр. Это больше решение для бизнеса, которое идеально подходит для решения рабочих задач.