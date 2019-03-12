BlackBerry выпустила беспроводное зарядное устройство Wireless Charger. Оно совместимо со смартфонами с входом USB типа C на Android, Apple и смартфонах с поддержкой QI, которые поддерживают беспроводную зарядку. Он имеет нескользящую поверхность и зарядит до 25% всего за 60 минут.

Светодиодный индикатор заряда на беспроводном зарядном устройстве помогает узнать состояние зарядки. Размеры устройства 0,8 х 0,1 х 0,9 см, а вес 54,4 г. Зарядное устройство поставляется в черном цвете и имеет 6-месячную гарантию.