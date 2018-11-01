Blackmagic eGPU Pro улучшит ваш MacBook

Официально представлен модуль Blackmagic eGPU Pro, который вы можете подключить к своему компьютеру Mac и получить прирост производительности. Это интересная штука для тех, кто хочет работать с графикой или монтировать видео, плюс вы всегда можете поиграть в игры какие-то. Проблема лишь в том, что на Mac нет игр практически, большая их часть — инди, которые не стоят внимания. Так что это скорее профессиональный продукт для тех, кто хочет получать максимум возможностей от своего компьютера. Стоимость такой железки составляет 1200 долларов и это вполне неплохое решение на тот случай, если вы действительно много работаете с тяжелым контентом и вам нужно получить больше портов для подключения периферии или больше мощности в программах. Для всех остальных эта штука не особо нужна по понятным причинам.