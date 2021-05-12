Blackview A90 выпущен по цене 199,99 долларов

Бренд Blackview выпустил свой новый смартфон с именем A90, который продается по розничной цене 199,99 долларов на AliExpress.

Смартфон Blackview A90 оснащен 6,3-дюймовым дисплеем In-Cell с высоким разрешением экрана 720х1560 пикселей. В смартфоне установлен мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60, который улучшает производительность графического процессора на 10%, производительность процессора на 20% и скорость обработки на 40%. В пару к процессору, смартфон получил 4 ГБ оперативной памяти 64/128 ГБ ПЗУ.

Blackview A90 загружается на базе последней версии Android 11 с фирменной оболочкой DOKE OS2.0.

Blackview A90 оснащен тройной задней камерой, расположенной вертикально на одной панели. Основная камера оснащена 12-мегапиксельным сенсором SonyIMX363, а селфи-камера - 8-мегапиксельным сенсором Samsung S5K4H7.

Blackview A90 поставляется с большой батареей емкостью 4280 мАч и специальной встроенной системой управления питанием, которая оптимизирует использование батареи и дает пользователям до 25 часов непрерывной музыки без подзарядки. Другие функции включают боковой датчик отпечатков пальцев, многофункциональный NFC и аудио разъем Box с профессиональными динамиками. Новинка доступна в двух цветовых вариантах: Midnight Black и Gradient Blue.