Blackview BV6100 защищенный смартфон

Смартфон получил все актуальные функции «гражданских» моделей: модуль NFC, сканер отпечатков пальцев и возможность разблокировки с помощью технологии распознавания лица. Встроенный аккумулятор на 5080 мАч, по заявлению производителя, обеспечит до 22 часов непрерывного воспроизведения видео или до 600 часов в режиме ожидания на одном заряде. Как и другие устройства линейки, Blackview BV 6100 получил защиту корпуса по стандартам IP6 , IP69K и военному MIL-STD-810G. Он переживет падение с высоты до 150 сантиметров, воздействие пыли, высоких и низких температур, повышенной влажности и сохранит работоспособность после погружения в воду на полутораметровую глубину. Ещё одна фишка устройства — поддержка сразу четырёх систем навигации: GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo.6,88-дюймовый дисплей смартфона с тонкими рамками обладает вырезом для фронтальной камеры в верхнем углу — в отличие от «чёлки», он почти не отвлекает от просмотра контента. На большом экране можно просматривать видео, окно браузера, или то и другое одновременно в режиме многозадачности. Аппарат построен на базе четырехъядерного процессора MediaTek Helio A22 при поддержке 3 ГБ оперативной памяти, ёмкость встроенного накопителя с возможностью расширения картой microSD составляет 16 ГБ.Стоимость защищенной новинки составит 150 долларов.