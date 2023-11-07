Blackview Shark 8 получил 64-Мп камеру

Компания Blackview пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Shark 8, которая появится в продаже 11 ноября по цене для первых покупателей 94 доллара.

Новинку оснастили тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп (датчик изображения Samsung ISOCELL GW3), селфи-камерой на 13 Мп (сенсор Samsung ISOCELL 3L6), 6,78-дюймовым LCD-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, предустановленной прошивкой DokeOS 4.0 на основе Android 13, боковым дактилоскопом и модулем NFC для бесконтактной оплаты.