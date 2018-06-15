Блогер JerryRigEverything не смог сломать смартфон Nokia 6.1

Популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность смартфон Nokia 6.1, который также фигурирует под названием Nokia 6 (2018). Самым интересным в этом тесте должно было стать испытание на изгиб, но ничего неожиданного не случилось. Как и предыдущий обозреваемый смартфон, Nokia 7 Рlus, новый герой оказался на редкость прочным. В этом остальных тестах аппарат показал себя не хуже большинства других смартфонов.

Напомним, что Nokia 6.1 оснастили 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и традиционным соотношением сторон 16:9, процессором Snapdragon 630 (2,2 ГГц), 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной памяти, 16 Мп основной камерой с фазовым автофокусом, 8 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3000 мАч и операционной системой Android 7.1.1 с последующим обновлением до Android 8 Oreo.