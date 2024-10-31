Блок питания Phanteks Revolt 2200 весит около 5,7 кг

Компания Phanteks объявила о выпуске блока питания Revolt 2200, который может похвастаться мощностью 2200 Вт. Этого достаточно, чтобы обеспечить питанием два графических адаптера NVDIA RTX 4090. Новинка характеризуется модульной конструкцией, двумя разъемами 12VHPWR с передачей до 600 Вт каждый, сертификатом 80 PLUS Platinum, девятью 8-контактными PCIe разъемами, длиной 210 мм, шириной 150 мм и высотой 86 мм, массой 5,7 кг, диапазоном рабочих температур от -10C до 50C на высоте до 5 км, гарантией производителя 10 лет, защитными технологиями OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP и SIP. Цена блока питания на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 535 долларов.

Пауэрбанк Xiaomi Power Bank 165W оценили в 32 доллара …
Компания Xiaomi представила внешний аккумулятор Power Bank 165W, который имеет ёмкость 10000 мАч. Этого х…
Cooler Master раскрыла существование видеокарты RTX 5090…
Сегодня компания Cooler Master посредством своего нового блока питания X Silent Edge официально подтверди…
Обзор и тесты CHIEFTEC VITA 750W. Доступный блок питания…
Изучаемая сегодня серия блоков питания VITA от CHIEFTEC ориентирована на пользователей с ограниченным бюд…
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 4i на 20000 мАч оценен…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент портативных аккумуляторов моделью Power Bank 4i, которая оценена на…
XPG Core Reactor II 850W Gold тесты и обзор блока питания…
Изучаемый блок питания XPG Core Reactor II 850W Gold имеет сертификацию 80 Plus Gold, полностью модульный…
Модульный блок питания PCIe 5.0. Обзор и тесты Formula VL-12…
Протестированный Formula VL-1200G5 MOD относится к высокоэффективной серии с сертификатом 80 Plus Gold и …
Надежный блок питания с 12VHPWR и 7-летней гарантией. Обзор …
Протестированный нами блок питания XPG Core REACTOR II VE 750W совместим с актуальными рекомендациями Int…
Представлен пауэрбанк Black Shark 55W на 20000 мАч…
Бренд Black Shark пополнил ассортимент портативных аккумуляторов моделью Black Shark 55W, ёмкость которой…
Модульный блок питания 80 Plus Gold с 12VHPWR. Обзор AeroCool Integrator Gold 1000WМодульный блок питания 80 Plus Gold с 12VHPWR. Обзор AeroCool Integrator Gold 1000W
Блок питания с PCIe 5.0 и 80 Plus Bronse. Обзор и тесты Thermaltake Smart BM3 850WБлок питания с PCIe 5.0 и 80 Plus Bronse. Обзор и тесты Thermaltake Smart BM3 850W
Модульный блок питания с PCIe 5.0. Обзор Formula VL-1000G5-MODМодульный блок питания с PCIe 5.0. Обзор Formula VL-1000G5-MOD
Блок питания для топовых игровых сборок с 10-летней гарантией. Обзор ASUS TUF Gaming 1000WБлок питания для топовых игровых сборок с 10-летней гарантией. Обзор ASUS TUF Gaming 1000W
Обзор и тесты CHIEFTEC VITA 750W. Доступный блок питанияОбзор и тесты CHIEFTEC VITA 750W. Доступный блок питания
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor