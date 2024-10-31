Блок питания Phanteks Revolt 2200 весит около 5,7 кг

Компания Phanteks объявила о выпуске блока питания Revolt 2200, который может похвастаться мощностью 2200 Вт. Этого достаточно, чтобы обеспечить питанием два графических адаптера NVDIA RTX 4090. Новинка характеризуется модульной конструкцией, двумя разъемами 12VHPWR с передачей до 600 Вт каждый, сертификатом 80 PLUS Platinum, девятью 8-контактными PCIe разъемами, длиной 210 мм, шириной 150 мм и высотой 86 мм, массой 5,7 кг, диапазоном рабочих температур от -10C до 50C на высоте до 5 км, гарантией производителя 10 лет, защитными технологиями OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP и SIP. Цена блока питания на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 535 долларов.