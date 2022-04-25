Блок питания на 1000 Вт скоро станет стандартом

Последний отчет информатора подтверждает, что Nvidia собирается раздвинуть границы как профессиональных, так и игровых графических процессоров Lovelace. Согласно его источникам, флагманская карта Nvidia, RTX 4090, будет иметь TBP 600 Вт. Это соответствует предыдущим отчетам о картах Nvidia серии RTX 40. Инсайдер также утверждает, что ходят слухи о нескольких моделях AIB RTX 4090 , мощность которых превышает 700 Вт.

Nvidia сделает все возможное, чтобы сохранить корону производительности, чтобы не допустить, чтобы AMD не смог одержать 20-процентную победу над флагманом Nvidia. Nvidia потенциально может запустить RTX 4090 раньше всех остальных карт, поскольку она намного продвинулась в этом процессе. Сообщается, что AMD выпускает свою линейку следующего поколения, сначала выпустив плату среднего уровня на базе Navi 33. OEM-производители уже готовятся к тому, что RTX 4090 будет потреблять огромную мощность, поэтому блоки питания мощностью 1000 Вт скоро станут стандартом.