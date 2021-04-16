Bloomberg: новые iPad Pro представят 20 апреля

Как известно, ближайшая презентация компании Apple состоится уже 20 апреля. Однако, редактор Bloomberg Марк Гурман уверен, что купертиновцы не покажут почти ничего интересного. На презентации ожидается анонс новых планшетов iPad Pro, из которых только старшая модель сможет похвастаться дисплеем Mini-LED.

Планшету также прочат фирменную флагманскую платформу A14X Bionic с уровнем производительности Apple M1, фронтальную камеру над экраном, тройную тыльную камеру с датчиками разрешением 12 Мп (главный), 10 Мп (сверхширокугольный) и 7 Мп (датчик глубины сцены TrueDepth), модем Qualcomm Snapdragon X55 для сетей 5G, от 8 ГБ оперативной и до 1 ТБ флеш-памяти.