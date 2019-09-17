Blue Microphones представила микрофон Yeti X

Компания Blue Microphones популярна среди стримеров и Youtube пользователей.

Yeti X это USB-микрофон в первую очередь предназначен для стримеров, создателей контента или подкастеров, хотя микрофон также хорошо подойдет вам для игровых сессий через Discord.

Микрофон поставляется с ПО Blue VO! CE, она дает пользователю профессиональные вокальные эффекты и пресеты для настройки их звучания. Программное обеспечение также включает в себя важные инструменты, такие как эквалайзер, сжатие, шумовой затвор, ограничитель и многое другое.

Yeti X также имеет четыре режима записи звука, можно выбрать между кардиоидной, всенаправленной и двунаправленной записью.

Blue Yeti X появится в продаже с октября 2019 года.