Blue Microphones представила микрофон Yeti X

2019-09-17, Автор - Ramil; Продукт - Yeti X; [57]
Компания Blue Microphones популярна среди стримеров и Youtube пользователей.

Yeti X это USB-микрофон в первую очередь предназначен для стримеров, создателей контента или подкастеров, хотя микрофон также хорошо подойдет вам для игровых сессий через Discord.

Микрофон поставляется с ПО Blue VO! CE, она дает пользователю профессиональные вокальные эффекты и пресеты для настройки их звучания. Программное обеспечение также включает в себя важные инструменты, такие как эквалайзер, сжатие, шумовой затвор, ограничитель и многое другое.

Yeti X также имеет четыре режима записи звука, можно выбрать между кардиоидной, всенаправленной и двунаправленной записью.

Blue Yeti X появится в продаже с октября 2019 года.

Комментарии и отзывы Yeti X
Sapphire представила Nitro + Radeon RX 5...
Sapphire представила Nitro + Radeon RX 5В качестве основы производитель использует поколение AMD Navi с архитектурой RDNA. ...
Asus Pro B9 - ноутбук для офиса...
Asus Pro B9 - ноутбук для офисаНа выставке IFA компания Asus представила ноутбук для офиса Pro B9. ...
Покупаем с купонами...
Покупаем с купонамиВ последнее время большую популярность обрели купоны, которые позволяют сэкономить на покупках и потратит...
Онлайн-касса на любой вкус...
Онлайн-касса на любой вкусДля развития малого и среднего бизнеса на сегодняшний день есть абсолютно всё — от программного обеспечен...
Обзор Arizona Derby. Шикарная гонка...
Обзор Arizona Derby. Шикарная гонкаСегодня мы поговорим о довольно интересной игре, которая длительное время оставалась незамеченной. Разраб...
Vivo представила флагманский смартфон NE...
Vivo представила флагманский смартфон NEVivo официально представила серию NEX 3, которая включает в себя варианты 5G и 4G LTE. Телефон получил 6,...
Обзор Corsair Crystal Series 680X RGB Wh...
Обзор Corsair Crystal Series 680X RGB WhСегодня у нас на тестах корпус Corsair Crystal Series 680X RGB с двухкамерной конструкцией, управляемой п...
Парфюмерный дом Montale — реальный челов...
Парфюмерный дом Montale — реальный человПервое, на что падает взгляд при знакомстве с ароматами марки, — это дизайн флаконов. Те, кто уже позн...


Обзор Corsair Crystal Series 680X RGB White. Двухкамерный корпус со стеклянными панелямиОбзор Corsair Crystal Series 680X RGB White. Двухкамерный корпус со стеклянными панелями
Обзор Vizant 955 VENOM. Видеорегистратор зеркало с AndroidОбзор Vizant 955 VENOM. Видеорегистратор зеркало с Android
Обзор BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus. Недорогие смартфоны с NFCОбзор BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus. Недорогие смартфоны с NFC
Обзор iBOX PRO-880. Многофункциональный автомобильный видеорегистраторОбзор iBOX PRO-880. Многофункциональный автомобильный видеорегистратор
Обзор Baseus Wireless Charger Gravity Car Mount. Держатель с беспроводной зарядкойОбзор Baseus Wireless Charger Gravity Car Mount. Держатель с беспроводной зарядкой
Обзор Arizona Derby. Шикарная гонка...
Обзор Arizona Derby. Шикарная гонкаСегодня мы поговорим о довольно интересной игре, которая длительное время оставалась незамеченной. Разраб...
Предварительный обзор Acer Nitro EI431CR...
Предварительный обзор Acer Nitro EI431CRПроизводителям нужно как-то удивлять своих потенциальных покупателей и ради этого приходится идти на весь...
Обзор Solasta: Crown of the Magister. Ши...
Обзор Solasta: Crown of the Magister. ШиСегодня мы поговорим о проекте, который пока что не добрался до релиза, но уже выглядит достаточно интере...
Предварительный обзор Maingear Element. ...
Предварительный обзор Maingear Element. Игровые ноутбуки пользуются невероятным спросом — пользователи готовы отдавать за них приличные деньги. И...
Предварительный обзор Deepcool Matrexx 5...
Предварительный обзор Deepcool Matrexx 5Давно мечтали о хорошем корпусе, который стоит своих денег на сто процентов? Сегодня мы поговорим о доста...
Предварительный обзор iPad. Скучное седь...
Предварительный обзор iPad. Скучное седьКомпания Apple официально представила новый планшетный компьютер, который создан для тех, кто хочет недор...
Предварительный обзор Fujifilm X-A7. Сти...
Предварительный обзор Fujifilm X-A7. СтиДля любителей фотографии, которые хотят себе новый классный фотоаппарат, подготовили довольно интересную ...
Обзор Witch Hunt. Охота на ведьм...
Обзор Witch Hunt. Охота на ведьмСегодня речь пойдет об игре про охоту, только охота эта не на животных, как мы привыкли, а на монстров ра...
Предварительный обзор iPhone 11 Pro. Топ...
Предварительный обзор iPhone 11 Pro. ТопКроме обычного iPhone 11 компания Apple позавчера представила еще и свой флагман iPhone 11 Pro и его увел...
Обзор Pathologic 2. Довольно страшная иг...
Обзор Pathologic 2. Довольно страшная игДавайте поговорим о довольно сложной в моральном плане игре, которая вынуждает чувствовать себя никчемным...
Обзор Redeemer: Enhanced Edition или Вас...
Обзор Redeemer: Enhanced Edition или ВасЧем можно заняться, если вы пытаетесь убежать от своего темного прошлого в отдаленным монастыре, но «стар...
Обзор Ion Fury. Классический шутер...
Обзор Ion Fury. Классический шутерДалеко не все современные пользователи помнят, как выглядели шутеры в начале двадцать первого века. Тогда...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor