Bluetooth-трекер Tile Mate с диапазоном 150 футов

Крошечный трекер можно подключить к любому продукту, который вы можете потерять, и затем его можно найти с помощью приложения Tile. Tile Mate может похвастаться длинной дистанцией 150 футов и поставляется со сменным аккумулятором.

Крошечный трекер Bluetooth вместе с приложением Tile помогает пользователям находить предметы повседневного спроса. Компания утверждает, что она продала более 15 миллионов проданных трекеров и ежедневно обнаруживает более 4 миллионов уникальных предметов по всему миру. Tile Mate - это трекер квадратной формы, имеющий небольшую петлю, которая позволяет легко зацепить ключи, кошельки, гаджеты и многое другое. Сменный аккумулятор поставляется с гарантированным сроком службы в один год, а приложение предлагает четыре предустановленных мелодии звонка, чтобы звонить, когда вы не можете их найти.

Приложение Tile доступно в App Store и Google Play . Tile Mate весит всего 7,5 грамма и имеет размеры 34,7x34,7x6,2 мм.

Трекер поступит в продажу на Brandeyes.in, а также на ведущих интернет-порталах и розничных торговых точках.