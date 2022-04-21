Более 100 моделей ноутбуков Lenovo подвержены уязвимостям UEFI BIOS

Компания ESET, занимающаяся интернет-безопасностью, недавно обнаружила серию уязвимостей UEFI BIOS , которые затрагивают более 100 моделей ноутбуков Lenovo. По оценке Lenovo, более 1 миллиона устройств затронуты и нуждаются в немедленном исправлении, поскольку опытные хакеры могут добавить трудноудаляемый и даже необнаруживаемый вредоносный код прошивки.

CVE-2021-3970 — потенциальная уязвимость обработчика LenovoVariable SMI из-за недостаточной проверки в некоторых моделях ноутбуков Lenovo может позволить злоумышленнику с локальным доступом и повышенными привилегиями выполнить произвольный код.

CVE-2021-3971 — потенциальная уязвимость, вызванная драйвером, используемым в более старых производственных процессах на некоторых потребительских ноутбуках Lenovo, который был ошибочно включен в образ BIOS, может позволить злоумышленнику с повышенными привилегиями изменить область защиты прошивки, изменив переменную NVRAM.

CVE-2021-3972 — потенциальная уязвимость, вызванная драйвером, используемым в процессе производства на некоторых потребительских устройствах Lenovo Notebook, которые по ошибке не были деактивированы, может позволить злоумышленнику с повышенными привилегиями изменить параметры безопасной загрузки, изменив переменную NVRAM.

Вот три уязвимости с кратким описанием от Lenovo:Ars Technica объясняет, что хакеры могут использовать уязвимости этого типа для отключения средств защиты, включая безопасную загрузку UEFI, биты регистра управления BIOS и регистр защищенного диапазона, которые встроены в последовательный периферийный интерфейс (SPI) и предназначены для предотвращения несанкционированных изменений прошивки.