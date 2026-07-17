Представлен бюджетный ноутбук ASUS Chromebook CM15

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Chromebook CM15, которая работает под управлением операционной системы ChromeOS. Новинку оснастили восьмиядерным процессором MediaTek Kompanio 540, до 8 ГБ оперативной памяти, до 128 ГБ флеш-памяти, батареей с автономностью до 12 часов, 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1080 точек, соотношением сторон 16:9, антибликовым покрытием, яркостью 300 нит и шарниром с открытием на 180 градусов, веб-камерой с физической шторкой, двумя портами USB 3.2 Gen 1 Type-C, одним интерфейсом USB 3.2 Gen 1 Type-A, 3,5-мм аудиогнездом, портом HDMI, корпусом массой 1,46 кг и прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Цена на ноутбук стартует от 270 долларов.