Ноутбук Lenovo Legion Genesis 18 оценили в 6910 долларов

Компания Lenovo объявила о выпуске геймерского ноутбука Legion Genesis 18, который основан на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 290HX Plus с тактовой частотой до 5,5 ГГц. Новинку также оснастили флагманским графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5090 с 24 ГБ памяти GDDR7, от 64 до 192 оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 2 или 4 ТБ, 18-дюймовым дисплеем с разрешением 3840:2400 точек, кадровой частотой до 240 Гц, временем отклика 3 мс, пиковой яркостью 500 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, шестью динамиками, двумя интерфейсами Thunderbolt 5 и USB Type‑C, тремя разъемами USB Type‑A, портом HDMI, 3,5-мм аудиогнездом, 5-Мп ИК-камерой с отслеживания глаз, клавиатурой с индивидуальной RGB-подсветкой, батареей ёмкостью 99 Втч и корпусом массой 3,75 кг. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составила от 6910 до 11030 долларов.