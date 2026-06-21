Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad P16s 2026 на Core Ultra 7 356H

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad P16s 2026, которая позиционируется как рабочая станция. Новинка характеризуется 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 356H с максимальной частотой 4,9 ГГц, графическими адаптерами NVIDIA RTX Pro 500 и RTX Pro 1000, 32 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем M.2 PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1800 точек и кадровой частотой 120 Гц, опцией сенсорного дисплея, батареей ёмкостью 90 Втч, интерфейсом HDMI 2.0, двумя портами Thunderbolt 4, двумя разъемами USB-A, 3,5-мм аудиогнездом и сетевым портом RJ-45. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составила эквивалент 2335 долларов в базовой версии и 3400 долларов в старшей. Позже будет выпущена конфигурация с чипом Core Ultra 9 386H и графикой RTX Pro 2000.

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