Представлен ноутбук ASUS ExpertBook B5 Flip G2

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью ExpertBook B5 Flip G2 (B5406FMA), которая базируется на чипах Intel Core 7 Series 3 с нейронным ускорителем производительностью до 18 TOPS в задачах искусственного интеллекта и графическим адаптером Intel Graphics. Новинка также характеризуется до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X, твердотельным накопителем формата PCIe 4.0 вместимостью до 1 ТБ, шарниром с поворотной крышкой на 360 градусов, 14-дюймовым сенсорным NanoEdge-экраном с соотношением сторон 16:10, пиковой яркостью 400 нит, сертификацией TÜV Rheinland о снижении уровня синего света и поддержкой стилуса стандарта MPP 2.0, алюминиевым корпусом толщиной 14,9 мм и массой 1,34 кг, батареей ёмкостью 63 Втч, поддержкой быстрой зарядки, фронтальной ИК-камерой разрешением Full HD, основной камерой разрешением 5 Мп, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, системой шумоподавления ASUS AI Audio, двумя динамиками и двумя микрофонами, средствами защиты ExpertGuardian, дактилоскопом в кнопке питания, дискретным модулем TPM 2.0, системой Dual BIOS (резервное восстановления прошивки), прочностью по стандарту MIL-STD-810H, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 USB-C, разъемом HDMI 2.1, двумя портами USB 3.2 Gen 1 Type-A, аудиогнездом и слотом безопасности Kensington Nano.