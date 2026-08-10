Ноутбук Infinix XBOOK B14 оценен в 60 тысяч рублей

Компания Infinix выпустила в России ноутбуки XBOOK B14 и XBOOK B16, которые получили корпус с прочностью по стандарту MIL-STD. Первую модель оснастили 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 точек, корпусом массой 1,18 кг, чипами AMD Ryzen 5 7540U или Ryzen 7 7735HS, 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, батареей ёмкостью 55 Втч, поддержкой 65-Вт зарядки, системой охлаждения IceStorm 4 с вентилятором, стереодинамиками с поддержкой DTS Audio, клавиатурой с подсветкой и HD-веб-камерой, двумя микрофонами.

XBOOK B16 отличается 16-дюймовым дисплеем с защитой зрения и максимальной яркостью 380 нит, металлическим корпусом массой 1,4 кг, процессорами AMD Ryzen 5 7535HS или Ryzen 7 7735HS, аккумулятором ёмкостью 70 Втч. Ноутбуки оценены от 60 и от 58 тысяч рублей соответственно.

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