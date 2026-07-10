Ноутбук Mechrevo Wing 15 Air 2026 оценили в 1690 долларов

Компания Mechrevo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Wing 15 Air 2026, которая базируется на 12-ядерном процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 470 с тактовой частотой до 5,2 ГГц, встроенным NPU с производительность до 55 TOPS и встроенной графикой Radeon 890M. Новинку также оснастили дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, суммарным энергопотреблением до 170 Вт, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe Gen4 вместимостью 1 ТБ, OLED-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, максимальной яркостью 500 нит и антибликовым покрытием, а также корпусом толщиной 18,75 мм и массой 1,5 кг. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составила эквивалент 1690 долларов.

На MacBook Pro вышел дистрибутив Omarchy 3.7…
Вчера состоялся релиз дистрибутива Omarchy 3.7 — главным нововведением обновления стала серьёзная перераб…
Представлен игровой ноутбук Mechrevo Yaoshi 18 Pro на Core U…
Компания Mechrevo объявила о выпуске новой конфигурации геймерского ноутбука Yaoshi 18 Pro, которая базир…
MacBook на M4 можно использовать для обучения ИИ…
Вчера появилась информация о том, что разработчик сумел обойти ограничения Neural Engine в чипах M4 и акт…
MacBook Neo подталкивает пользователей к импульсивным покупк…
Индустрия ноутбуков явно нервничает из-за того, что Apple, возможно, собирается перехватить рынок благода…
Представлен ноутбук ASUS ExpertBook B5 Flip G2 …
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью ExpertBook B5 Flip G2 (B5406FMA), кот…
Представлен ноутбук Mechrevo Star 15 на AMD Ryzen AI 9 H 365…
Компания Mechrevo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Star 15, которая базируется на 20-ядерном проце…
Microsoft представила ноутбук Surface Laptop Ultra…
Когда-то Microsoft пришлось списать около 900 миллионов долларов, делая ставку на Arm-чип NVIDIA для свое…
Lenovo IdeaPad Slim 3X работает от одного заряда до 20 часов…
Революция Apple в области ARM-процессоров стала катализатором появления мощных и энергоэффективных чипов …
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor