Ноутбук Mechrevo Wing 15 Air 2026 оценили в 1690 долларов

Компания Mechrevo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Wing 15 Air 2026, которая базируется на 12-ядерном процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 470 с тактовой частотой до 5,2 ГГц, встроенным NPU с производительность до 55 TOPS и встроенной графикой Radeon 890M. Новинку также оснастили дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, суммарным энергопотреблением до 170 Вт, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe Gen4 вместимостью 1 ТБ, OLED-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, максимальной яркостью 500 нит и антибликовым покрытием, а также корпусом толщиной 18,75 мм и массой 1,5 кг. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составила эквивалент 1690 долларов.