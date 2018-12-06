Bose Frames — умные очки с опорой на звуковое взаимодействие с пользователем

Bose готовится к запуску линии умных солнцезащитных очков. Солнцезащитные очки «Bose Frames» позволят вам подключиться к Bose AR, платформе расширенной реальности, основанной только на аудио, которая предлагает контекстные звуковые сигналы для «первого в своем роде» опыта.

Дизайн Bose Frames Alto основан на классической угловой форме. Они оснащены Bluetooth и встроенным микрофоном, поэтому вы можете использовать их для совершения звонков с вашего телефона. Устройство позволяет принимать звонки, воспроизводить музыку и получать доступ к Siri или Google Assistant. Солнцезащитные очки будут иметь диапазон Bluetooth 9м, время зарядки 2 часа и предлагают до 3,5 часов воспроизведения. Обновления для Bose Frames будут доступны через приложение Bose Connect.

Bose Frames доступны для предварительного заказа за 199,95 долларов США. Поставки начнутся в январе.