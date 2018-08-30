Bose Home Speaker 500 стоит 400 баксов

В последнее время производители колонок стали активно работать над созданием умных решений, которые позволяют не просто запускать музыку, но и узнавать о погоде, задавать команды и все в таком духе. Вот в продажу поступила колонка Bose Home Speaker 500, которая отличается от большинства конкурентов — здесь и звук отличный, и функции присутствуют умные, и дизайн неплохой. Проблема колонки лишь в том, что она стоит 400 долларов. Это весьма дорого, учитывая современные тенденции рынка и главных игроков. За аналогичную сумму можно спокойно купить колонку топового уровня от Apple или любой другой компании. Сможет ли производитель переманить покупателей благодаря хорошему звучанию и интересному дизайну? Узнаем через пару месяцев, если гаджет будут продавать более-менее активно. В чем мы сильно сомневаемся.