Bose представила Noise Cancelling Headphones 700

Компания Bose официально анонсировала наушники Noise Cancelling Headphones 700, которые, как вы уже поняли из названия, оборудованы продвинутой системой подавления шума. Эта технология позволит вам с комфортом слушать музыку или смотреть фильмы даже в самолете, пока другие пассажиры будут наслаждаться шумом двигателей. В этом заключается основное преимущество данных наушников — они полностью изолируют вас от внешнего шума и дают возможность слушать контент в любом месте без дополнительного дискомфорта. Для многих пользователей это действительно большой плюс, особенно если вы много путешествуете в метро или на самолете. Стоимость, правда, составляет 399 долларов и это крайне дорого, но кто-то с такой ценой будет согласен.