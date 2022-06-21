Босс Xiaomi уже пользуется флагманом Xiaomi 12 Ultra

Руководитель компании Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал своим подписчикам в Weibo, что он перешел на новый смартфон. Конечно, речь идет о еще не представленном официально флагмане Xiaomi 12 Ultra. Он подтвердил, что в основе грядущей новики лежит новенький топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen1.

Ранее сообщалось, что смартфон получит основную камеру Leica c главным датчиком изображения оптического формата почти один дюйм, дисплей Samsung с кадровой частотой 165 Гц, поддержку проводной зарядки мощностью 200 Вт и беспроводную на 100 Вт, а также батарею ёмкостью минимум 5000 мАч.