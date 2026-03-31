Браслет HUAWEI Band 11 Pro оценили в 5 тысяч рублей

Компания HUAWEI выпустила в российскую продажу фитнес-браслеты Band 11 и Band 11 Pro, которые оценены от 4 и от 5 тысяч рублей соответственно. При этом до 30 апреля новинки можно приобрести со скидкой в 500 рублей. Наиболее интересной из этой парочки является, конечно, старшая модель.

Она получила 1,62-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 286:482 пикселя, частотой обновления 60 Гц, максимальной яркостью 2000 нит и поддержкой всегда включенного дисплея, корпус из алюминиевого сплава с CNC-обработкой, толщиной 8,99 мм и массой 18 грамм, водонепроницаемость уровня 5 ATM, модуль GNSS, отслеживание пульса и уровня кислорода в крови, анализ качества сна с показателем вариабельности сердечного ритма (HRV) во время сна, функцию выявления нарушений дыхания во сне, анализ аритмии и уведомления о признаках фибрилляции предсердий на основе PPG-сенсора, 9-осевый датчик IMU, оптический сенсор сердечного ритма и датчик освещённости, автономность до 14 дней и поддержку магнитной зарядки.

