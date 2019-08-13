Браслет Honor Band 5

В Honor Band 5 установлен цветной дисплей AMOLED True Color. Он яркий, он сочный и он потребляет энергию только тогда, когда вы поднимаете руку, чтобы она него посмотреть. Экран защищен изогнутым стеклом 2.5D, устойчивым к царапинам. Экран при этом сенсорный, для управления браслетом не нужно путешествовать по меню при помощи кнопок — всё интуитивно.

Honor Band 5 нужно заряжать примерно раз в 20 дней. Браслет использует экономичный стандарт связи Bluetooth 4.2, а его экран потребляет электричество только тогда, когда показывает информацию. В общем, браслету достаточно получаса на зарядке раз в пару недель. Конечно, мониторинг сна и пульса отнимают дополнительную энергию, но даже если оба они включены, заряжать Band 5 нужно будет раз в шесть дней.

TruSleep — это фирменная технология Honor отслеживания сна и отдельных его фаз. Кстати, про каждую из стадий сна, зачем она нужна и на что влияет, можно прочитать прямо в мобильном приложении. Оно же даст оценку качества сна и рекомендации, как сделать его лучше. Не стоит думать, что продолжительность сна — единственный важный показатель. Глубокий, лёгкий и быстрый сон важны каждый в отдельности. Honor разрабатывал свою технологию мониторинга вместе с Медицинской школой Гарвардского университета, а те ребята умеют правильно спать.

А еще у Band 5 есть функция умного будильника: браслет, исходя из примерного заданного времени пробуждения, сам подберет оптимальный момент с точки зрения фаз сна. Проснуться с умным будильником намного проще, к тому же после этого не тянет рухнуть обратно в постель.

бег на улице

бег на беговой дорожке

ходьба на улице

велосипед

велотренажер

плавание в бассейне

свободная тренировка

ходьба в помещении

гребной тренажер

эллипс

Новый браслет получил еще несколько режимов занятий спортом, теперь список выглядит так:

Как видно, Honor Band 5 подходит и для занятий спортом на улице, и для тренировок в спортзале, причём поддерживаются среди прочего все основные снаряды для кардиотренировок.

Даже если вы занимаетесь в спортзале с тренером и он следит за техникой выполнения упражнений, есть одна вещь, которая критически важна для эффективности тренировок. Речь о пульсе и зоне, в которую он попадает. Для каждого типа упражнений — кардио, силовые и т. д. — есть свой предпочтительный диапазон допустимых частот сокращения сердца. Выйти из нужного — не только вредно для сердца, но и бессмысленно с точки зрения цели тренировки. Приложение для Band 5 само рассчитывает все зоны для вашего возраста и веса, а во время занятия браслет будет показывать, всё ли в порядке или надо ускориться или, наоборот, снизить темп.

На Honor Band 5 можно выбрать один из восьми циферблатов. Некоторые из них показывают только время и число сделанных шагов, другие дополняют картину дня пройденным расстоянием и сожженными калориями. Всё индивидуально, и всё меняется в любой момент.

Смартфон не просто отправляет на браслет информацию — нет, связь двусторонняя. Во-первых, если вы потеряете смартфон в помещении, на него можно послать сигнал поиска — и он начнет издавать звуки (вот бы еще пульт от телевизора так умел!). Во-вторых, с браслета можно управлять камерой смартфона. Групповые фото с расстояния так делать определенно проще.

Продажи Honor Band 5 начинаются 16 августа по цене 2990 рублей. Купить браслет можно в официальном интернет-магазине Honor и в магазинах партнеров.