Бренд Hisense анонсировал смартфон Infinity H60 5G

Hisense наиболее известен своими телевизорами, но компания также продает смартфоны серии H, такие как Infinity H50. Теперь бренд выпускает модель Infinity H60 5G.

Смартфон имеет основную камеру на 48 Мп, широкоугольную камеру на 5 Мп с углом обзора 120 градусов, объектив для макросъемки на 2 Мп и объектив с инфракрасным датчиком на 2 Мп и 8 Мп селфи-камеру. Дисплей 6,81 дюймов с Full HD +. Hisense E60 выделяется в своем сегменте благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Устройство представлено в конфигурации с 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ ОЗУ. Работает смартфон на операционной системе Android 11. В грядущем смартфоне китайского бренда будет использоваться чипсет Zhanrui T7520.

Цена Hisense Infinity H60 5G не объявлена.