Бренд Hisense анонсировал смартфон Infinity H60 5G

Смартфон имеет основную камеру на 48 Мп, широкоугольную камеру на 5 Мп с углом обзора 120 градусов, объектив для макросъемки на 2 Мп и объектив с инфракрасным датчиком на 2 Мп и 8 Мп селфи-камеру. Дисплей 6,81 дюймов с Full HD +. Hisense E60 выделяется в своем сегменте благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Устройство представлено в конфигурации с 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ ОЗУ. Работает смартфон на операционной системе Android 11. В грядущем смартфоне китайского бренда будет использоваться чипсет Zhanrui T7520.
Цена Hisense Infinity H60 5G не объявлена.