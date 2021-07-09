Бренд Infinix выпускает на российском рынке новый смартфон Hot 10s

В Infinix Hot 10s используется процессор MediaTek Helio G85, аккумулятор емкостью 5000 мАч. Новинка имеет тройную камеру с основным датчиком на 48 МП, а также 8 МП портретной камерой с ИИ. Работает смартфон под управлением пользовательского интерфейса Infinix XOS версии 7.6 на базе Android 11. Встроенная технология HyperEngine от MediaTek обеспечивает улучшенный игровой процесс.
Infinix Hot 10s поступает в продажу с 12 июля по рекомендованной розничной цене 12 490 рублей в комплектации 4/64 ГБ и 13 490 рублей за версию 4/128 ГБ в официальном магазине на Tmall, и у партнеров на Ozon, DNS, Wildberries и Яндекс.Маркет.