Бренд Infinix выпускает на российском рынке новый смартфон Hot 10s

Infinix Hot 10s дополняет линейку смартфонов Infinix Hot 10. Новая модель получила улучшенный дизайн. При создании корпуса Hot 10s использовалась новая технология лазерной микронной литографии, которая придает задней панели красивый мерцающий вид на свету. Устройство оснащено 6,82-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации 180 Гц. Представлен смартфон в трех цветах: черный, синий и зеленый.

В Infinix Hot 10s используется процессор MediaTek Helio G85, аккумулятор емкостью 5000 мАч. Новинка имеет тройную камеру с основным датчиком на 48 МП, а также 8 МП портретной камерой с ИИ. Работает смартфон под управлением пользовательского интерфейса Infinix XOS версии 7.6 на базе Android 11. Встроенная технология HyperEngine от MediaTek обеспечивает улучшенный игровой процесс.

Infinix Hot 10s поступает в продажу с 12 июля по рекомендованной розничной цене 12 490 рублей в комплектации 4/64 ГБ и 13 490 рублей за версию 4/128 ГБ в официальном магазине на Tmall, и у партнеров на Ozon, DNS, Wildberries и Яндекс.Маркет.