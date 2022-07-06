Бренд JSAUX анонсировал аксессуары для консоли Steam Deck

Бренд JSAUX анонсировал новую док-станцию и аксессуары для портативной консоли Steam Deck. Новинки уже доступны для предварительного заказа.

Док-станция оснащена тремя портами USB 3.0 и портом Gigabit Ethernet. Устройство также имеет разъем HDMI с поддержкой 4K 60 Гц. Кроме того, с помощью док-станции можно заряжать саму консоль благодаря зарядке мощностью 100 Вт. Он также совместим с iPad и телефонами Android с портами USB-C. Док-станция служит подставкой для консоли.

Также производитель представил футляр для переноски Steam Deck. Он был разработан специально для консоли Steam Deck. Изготовлен он из прочного материала. Чехол вмещает не только консоль, но и другие необходимые аксессуары, включая SD-карты, зарядные кабели, наушники и другие.

Защитный футляр оценен в 39 долларов, а док станция обойдется в 49 долларов.