Broadcom представила чипы для Wi-Fi 7

Компания Broadcom официально объявила о выходе второго поколения чипов для беспроводных подключений в экосистеме протокола Wi-Fi 7. Данные чипы будут использоваться в маршрутизаторах Wi-Fi, домашних роутерах, точках доступа для предприятий и клиентских устройств. Первый чип, который представила компания, получил название BCM6765 и он представляет собой оптимизированный чип точки доступа для домашнего использования, который поддерживает 320-мегагерцевую двухпотоковую сеть Wi-Fi. Это новая платформа системы на кристалле, которая позволяет создавать передовые точки доступа Wi-Fi 7, охватывающие все уровни стоимости, все современные форм-факторы и имея при этом достаточно высокую производительность в реальных сценариях работы.

Второй чип под названием BCM47722 является чипом точки доступа для предприятий, который также поддерживает 320-мегагерцевую двухпотоковую сеть и может использоваться в том числе для Интернета вещей. Важно отметить, что этот чип создан для систем, которые поддерживают одновременную работу с протоколами Bluetooth Low Energy (BLE), Zigbee, Thread и Matter. Завершает список новинок чип BCM4390, который является энергоэффективным комбинированным чипом Wi-Fi и Bluetooth, предназначенным для использования в мобильных устройствах вроде смартфонов или планшетов. Он поддерживает 160-мегагерцевую двухпотоковую операцию Wi-Fi, двойной Bluetooth и протоколы Zigbee, Thread и Matter для обслуживания широкого спектра умных устройств.