Будильник NITE предотвращает использование смартфонов перед сном

Многие исследования подтвердили, что 62% из нас сейчас страдают от недосыпания, и это может быть напрямую связано с тем, что мы безучастно смотрим на экраны своих устройств перед сном.

Для сдерживания этого эффекта был создан концептуальный будильник NITE. Устройство работает так: смартфон помещается внутрь, когда настало время ложиться спать, а запертая дверца защищает его от искушенных рук.

Прозрачная дверца на устройстве уменьшит излучение света на экране смартфона, что позволит вам спать спокойно. Но не волнуйтесь, в чрезвычайной ситуации к телефону все еще можно получить доступ, удерживая кнопку в течение 10 секунд.