Бюджетная видеокарт AMD Radeon RX 6400 появилась на прилавках розничной торговли

AMD Radeon RX 6400 до сих пор был вариантом только для OEM-производителей, но были сообщения о том , что он может выйти на рынокв виде полноценной видеокарты. Теперь данная видеокарта выставлена ​​на продажу.

AMD Radeon RX 6400 основана на ядре графического процессора Navi 24 и основана на 6-нм технологическом узле TSMC. Он имеет 5,4 миллиарда транзисторов на кристалле площадью 107 мм2 и в общей сложности 768 потоковых процессоров в 12 вычислительных блоках RDNA 2. Карта будет поставляться только с эталонными тактовыми частотами: базовая тактовая частота составляет 2039 МГц, а тактовая частота повышения — 2321 МГц, что дает нам 3,5 терафлопа мощности для работы. Также имеется 4 ГБ памяти GDDR6, работающей на частоте 1750 МГц (14 Гбит/с) через интерфейс 64-битной шины. Это дает нам общую пропускную способность 112 ГБ/с.

Видеокарта AMD Radeon RX 6400 имеет номинальную мощность TBP около 54 Вт и поэтому не требует никаких внешних разъемов питания. Теперь карта была замечена в розничных магазинах в различных регионах, включая Азиатско-Тихоокеанский регион и Южную Америку.