Бюджетные смартфоны Rokit Io 3D и Io Pro 3D

Недавно бывший магнат шампуня Джон Пол Де Джориа анонсировал новые смартфоны бюджетного сегмента Rokit Io 3D и Io Pro 3D.

Эти смартфоны оснащены 3D-технологией без использования очков. Rokit Io 3D оснащен 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением 1440 x 720 пикселей, четырехъядерным процессором MediaTek с частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ расширяемой памяти, задней 8-мегапиксельной камерой и фронтальной 2-мегапиксельной камерой. Io Pro 3D оснащен 6-дюймовым дисплеем 2160 x 1080, восьмиъядерным процессором MediaTek с частотой 2 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ расширяемого хранилища, основную двойную камеру на 13 и 2-мегапикселей камеру и переднюю на 8-мегапикселей. Стоимость на рынке смартфона Rokit Io 3D составляет 200 долларов, а Io Pro 3D 300 долларов.