Бюджетный Realme Narzo 20A получил АКБ на 5000 мАч

Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Narzo 20A, которая получила довольно неплохие характеристики. Новинку оснастили восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 665, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 12 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. И, слотами для двух карт SIM, отдельным слотом для карт microSD и устаревшим портом microUSB. Смартфон появится в индийской продаже 30 сентября по цене в 115 долларов за версию с 3/32 ГБ памяти и 129 долларов за вариант с 4/64 ГБ памяти.