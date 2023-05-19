Бюджетный планшет Honor Pad X8 вышел в России

Компания Honor дала старт российским продажам планшета Pad X8, который оценен в 14 тысяч рублей. Новинка оснащается 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, селфи-камерой на 2 Мп, тыльной камерой на 5 Мп, 8-ядерной однокристальной системой MediaTek MT8786 с тактовой частотой до 2 ГГц, аккумулятором ёмкостью 5100 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, стереодинамиками, поддержкой сотовой связи LTE, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi Dual Band и Bluetooth 5.1, интерфейсом USB Type-C, корпусом толщиной 7,6 мм и массой 460 граммов, а также предустановленной ОС Android 12 с прошивкой Magic UI 6.1.