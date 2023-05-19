Бюджетный планшет Honor Pad X8 вышел в России

Компания Honor дала старт российским продажам планшета Pad X8, который оценен в 14 тысяч рублей. Новинка оснащается 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, селфи-камерой на 2 Мп, тыльной камерой на 5 Мп, 8-ядерной однокристальной системой MediaTek MT8786 с тактовой частотой до 2 ГГц, аккумулятором ёмкостью 5100 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, стереодинамиками, поддержкой сотовой связи LTE, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi Dual Band и Bluetooth 5.1, интерфейсом USB Type-C, корпусом толщиной 7,6 мм и массой 460 граммов, а также предустановленной ОС Android 12 с прошивкой Magic UI 6.1.

Samsung готовит к релизу Galaxy Tab S9 Ultra…
Для большинства пользователей на текущий момент на рынке существует всего один планшетный компьютер — реч…
Новые iPad Pro получат устаревшие OLED-дисплеи…
Согласно сообщениям сразу нескольких инсайдеров, компания Apple планирует перейти с технологии mini-LED н…
Планшет Xiaomi Pad 6 готов к выходу …
Известный по достоверными утечкам Redmi K50 и Xiaomi 12 инсайдер Digital Chat Station раскрыл дату выхода…
Планшет Huawei MatePad Air засветился на фото …
В сети появились первое фото планшета Huawei MatePad Air, официальный релиз которого ожидается на крупной…
Планшет Honor Tablet V8 появился в продаже …
Компания Honor дала старт китайским продажам планшета Honor Tablet V8, который оценен в 275 долларов за …
Защищенный планшет Doogee R10 получит 2K-экран …
Авторитетное издание GSM Arena поделилось характеристиками и качественным рендером защищенного планшета D…
Планшет Xiaomi Pad 6 Pro показали на живых фото …
Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился качественными фотографиями представленного пару дней назад п…
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra оказался мощнее флагманского сма…
По слухам, планшет Galaxy Tab S9 Ultra получит тот же более производительный вариант процессора Snapdrago…
Обзор TCL NXTPAPER 10s. Идеальный планшет для учебы?Обзор TCL NXTPAPER 10s. Идеальный планшет для учебы?
Обзор Digma CITI Octa 10. Недорогой 10-дюймовый планшет для учебыОбзор Digma CITI Octa 10. Недорогой 10-дюймовый планшет для учебы
На что способен планшет Huawei MatePad Pro? Топ 5 неожиданных фишек На что способен планшет Huawei MatePad Pro? Топ 5 неожиданных фишек
Обзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусомОбзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусом
Обзор TCL Tab 10 FHD 3/32GB (9161G). Недорогой планшет с Full HD экраном и поддержкой LTE Обзор TCL Tab 10 FHD 3/32GB (9161G). Недорогой планшет с Full HD экраном и поддержкой LTE
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor